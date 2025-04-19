Імовірно, створюємо плацдарм для заходу: полковник запасу ЗСУ припустив мету удару по Брянщині

ЗСУ завдали потужного удару по мосту в Брянській області. Ймовірно, наші війська готують захід на тут територію.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан озвучив 24 Каналу думку, що ЗСУ створюють плацдарм для заходу на Брянщину.

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Північний фронт

Світан розповів, що знищення мостів через річки, які можна зруйнувати – це виконання загального стратегічного завдання вздовж усього кордону створити лінію бойового зіткнення. Тобто, лінію фронту на північному напрямку, що мав бути створений ще у 2014 році.

Не займались цим питанням 10 років. Зараз зайнялись. Зайшли на Курщину, виконали завдання, але пізно ухвалили рішення щодо виходу. Зайшли на Бєлгородщину. Імовірно, буде захід і на Брянщину. Зараз тривають підготовчі процеси, якими має займатись авіація,

– зазначив льотчик-інструктор.

Він додав, що французькі бомби з реактивним посилювачем, які маневрують, дуже хороші. Тож, треба віддати належне французам, які нам щомісяця передають близько 10 таких авіабомб. Вони високоточні й відмінусовують мости дуже легко.

Робота авіації

За словами військового експерта, в цьому аспекті проти росіян працюють "Міражі" або українські літаки "Су" чи "МіГ". Помітно на відео, як потужно та як влучно працює наша авіація по ворожих об'єктах і на території Росії в тому числі.

Крім того, на північному напрямку ССО знищили спостережний пункт російської морської піхоти в Курській області. Успішна операція відбулась завдяки спільним діям ССО та прикордонників. Фактично на цьому місці перебували окупанти зі складу тихоокеанського флоту Росії.