ЗСУ завдали удару із HIMARS: знищені багато техніки й офіцерів росіян – ексклюзивне відео

Збройні Сили України потужно вдарили по окупантах американськими комплексами HIMARS. Лише одного точного наведення було достатньо, щоб ліквідувати кількох офіцерів ворога, а також багато російської техніки.

Удару завдали по командному пункту ворога на Донбасі. Власні джерела в розвідці надали 24 каналу не лише деталі наслідків, а й ексклюзивне відео з атакованого місця.

Напередодні Як оператори HIMARS б'ють по російських окупантах: у Генштабі показали нове відео

Яку техніку окупантів знищили HIMARS

Командний пункт росіяни цинічно облаштували в одній із шкіл на окупованій території. На щастя, там не було нікого, окрім окупантів, тому ні що не стояло на заваді наших артилеристів.

Це була точка базування 20 армії збройних сил Росії. Розвідка встановила, що розбили військову частину міста Воронеж №89425. Уже відомо, що поміж знищених було багато офіцерів, однак точна кількість ще встановлюється.

Щодо техніки, то її там знищили досить багато. На записі після атаки видно, що там було скупчення приблизно 20 одиниць різних військових машин: від бензовозів до бронетранспортерів. Окрім цього, стояли й цивільні переобладнані окупантами позашляховики.

Але й військові позашляховики теж були. Зокрема, на відео видно елітні російські "Тигри", які точно більше не заведуться й не зможуть завдати шкоди Україні.

Наслідки удару HIMARS по окупантах на Донбасі: дивіться відео

Невдовзі в Україну прибуде більше таких РСЗВ

Відколи стало відомо, що нашій армії нададуть HIMARS, росіяни буквально почали панікувати. Їхня пропаганда то розповідала, що це погане озброєння, то почала говорити про загрозу території Росії.



Окупанти, насправді бояться, бо ці системи є універсальними. Є два типи роботи установок:

обстріл зони звичайними снарядами на відстані 70 кілометрів;

запуск ракети на відстань до 300 кілометрів.

Наразі в Україну прибули лише кілька одиниць такої техніки. Це сталося одразу після того, як група артилеристів ЗСУ пройшла навчання від США та інших партнерів.

А вже 23 червня у США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні на 450 мільйонів доларів. Зокрема, в ньому передбачена більша кількість таких ракетних установок і десятки тисяч боєприпасі.

До теми – ЗСУ показали бойові пуски "Точки-У": дивіться відео