Чи є ЗСУ у Порозі: губернатор Бєлгородщини провів опитування серед місцевих, які покинули село

Уранці 10 серпня з'явилося відео, на якому воїни ЗСУ нібито повідомляють, що зайшли у село Пороз, що на Бєлгородщині. Цей населений пункт розташований на відстані майже 3 кілометрів від кордону.

РосЗМІ писали, що ЗСУ начебто зайшли у село під прикриттям артилерії. Водночас офіційного підтвердження цій інформації немає.

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Що каже Гладков

Тим часом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков не знає, що відбувається у нього в регіоні. У пошуках "істини" чиновник пішов питати місцевих жителів села Пороз, які покинули домівки сьогодні і знайшли притулок в селі Дунайка.

За словами посадовця, мешканці Порозу не бачили українських диверсантів і не чули стрілянини.

За словами Гладкова, у селі, яке закрито через введений режим КТО, можуть залишатися близько 10 осіб.

При погіршенні оперативної обстановки влада розгляне можливість евакуації жителів Дунайки. На даний момент із села вивезли дітей.

До слова, вночі 10 серпня російська влада запровадила режим контртерористичної операції у Курській, Бєлгородській та Брянській областях.