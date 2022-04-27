ЗСУ збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету
27 квітня 2022 , 11:56Читать новость на русском
Джерело:Валенти Резніченко
Росія продовжує ракетні обстріли українських міст. З ними активно боряться українські бійці протиповітряної оборони.
Одну з ворожих ракет росіян вдалося збити на Дніпропетровщині. Фотографії збитої ракети опублікував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
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Уламки ракети впали на галявині, нікого не зачепивши. Руйнувань немає, постраждалих теж.
Уламки збитої ракети / Фото Валентина Резніченка
В який саме спосіб було збито ракету – не повідомляється.