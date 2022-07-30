Січеславські десантники збили ворожий штурмовик Су-25

30 липня 2022 , 10:03
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25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

Українські захисники і захисниці продовжують ліквідовувати ворожу техніку. Зокрема, і в небі.

Десантники Січеславської бригади знову збили Су-25

Так, наші військові 29 липня збили російський штурмовик Су-25. Завдання виконали бійці підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

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Гарного суботнього ранку, Україна! Черговий ворожий Су-25 "долітався". Не зупиняємося!
– йдеться у повідомленні.  

Його приземлили з ПЗРК "Ігла" в небі над Донеччиною.

Втрати ворога станом на 30 липня

З початку повномасштабної війни росії проти України наші захисники ліквідували вже 40 670 окупантів. Тільки протягом попередньої доби ЗСУ знищили 170 загарбників. Немало втрат в росіян і у військовій техніці:

  • танків – 1759 (+10) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 3995 (+8) одиниць,
  • артилерійських систем – 906 (+6) одиниць,
  • РСЗВ / MLRS – 258 (+0) одиниць,
  • засоби ППО – 117 (+0) одиниць,
  • літаків – 222 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів – 190 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 733 (+2),
  • крилаті ракети – 174 (+0),
  • кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2889 (+19) одиниць,
  • спеціальна техніка – 78 (+1).

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Автор: Марта Касіянчук