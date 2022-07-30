Січеславські десантники збили ворожий штурмовик Су-25

Українські захисники і захисниці продовжують ліквідовувати ворожу техніку. Зокрема, і в небі.

Десантники Січеславської бригади знову збили Су-25

Так, наші військові 29 липня збили російський штурмовик Су-25. Завдання виконали бійці підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

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Гарного суботнього ранку, Україна! Черговий ворожий Су-25 "долітався". Не зупиняємося!

– йдеться у повідомленні.

Його приземлили з ПЗРК "Ігла" в небі над Донеччиною.

Втрати ворога станом на 30 липня

З початку повномасштабної війни росії проти України наші захисники ліквідували вже 40 670 окупантів. Тільки протягом попередньої доби ЗСУ знищили 170 загарбників. Немало втрат в росіян і у військовій техніці: