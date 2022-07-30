Січеславські десантники збили ворожий штурмовик Су-25
30 липня 2022 , 10:03Читать новость на русском
Українські захисники і захисниці продовжують ліквідовувати ворожу техніку. Зокрема, і в небі.
Десантники Січеславської бригади знову збили Су-25
Так, наші військові 29 липня збили російський штурмовик Су-25. Завдання виконали бійці підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.
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Гарного суботнього ранку, Україна! Черговий ворожий Су-25 "долітався". Не зупиняємося!
– йдеться у повідомленні.
Його приземлили з ПЗРК "Ігла" в небі над Донеччиною.
Втрати ворога станом на 30 липня
З початку повномасштабної війни росії проти України наші захисники ліквідували вже 40 670 окупантів. Тільки протягом попередньої доби ЗСУ знищили 170 загарбників. Немало втрат в росіян і у військовій техніці:
- танків – 1759 (+10) одиниць,
- бойових броньованих машин – 3995 (+8) одиниць,
- артилерійських систем – 906 (+6) одиниць,
- РСЗВ / MLRS – 258 (+0) одиниць,
- засоби ППО – 117 (+0) одиниць,
- літаків – 222 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 190 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 733 (+2),
- крилаті ракети – 174 (+0),
- кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2889 (+19) одиниць,
- спеціальна техніка – 78 (+1).
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