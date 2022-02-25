ЗСУ збили російську крилату ракету під Вінницею: епічне відео

Збройні сили України дають гідну відсіч ворогу, який атакував 24 лютого. Станом на ранок 25 лютого збито російську крилату ракету під Вінницею.

Відповідну інформацію опублікував голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов. Також у мережі з'явилось відео.

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"Наші військові збили російську крилату ракету під Вінницею! Слава ЗСУ!" – написав голова ОДА.

Під Вінницею збили російську крилату ракету: дивіться відео

Людей закликають не панікувати, адже ЗСУ не дає ворогу прорватись.

Збиття ракети: дивіться відео

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових, а міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.