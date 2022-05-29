ЗСУ здійснили наступ на Півдні – окупанти зазнали втрат і зайняли невигідні позиції

Збройні Сили України пішли в наступ на Півдні країни. Російські війська були змушені відступити і тепер обороняються на невигідних позиціях.

ЗСУ здійснили наступ на Півдні

Внаслідок атаки українських захисників та захисниць російські окупанти зазнали серйозних втрат. Про це світчить оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 29 травня щодо російського вторгнення.

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Зокрема, ворог зайняв оборону на невигідних рубежах в районі населеного пункту Костромка. Також армія противника на цьому напрямку зазнала втрат.

На Південнобузькому напрямку ворог, в результаті наступальних дій українських підрозділів зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах в районі населеного пункту Костромка,

— повідомили у Генштабі ЗСУ.

Водночас, ворожі сили хочуть відновити втрачені позиції. Так, окупанти намагаються зробити це шляхом перекидання резервів на загрозливі напрямки.

Крім того, російські загарбники не припиняють атак на цивільну інфраструктуру українських міст. Так, за добу противник здійснив вогневе ураження в районах населених пунктів Лимани, Степова Долина, Луч, Партизани, Червоний Яр, Трудолюбівка та інших.

Водночас Бессарабський напрямок поки залишається без змін.

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, ворог намагається поповнити втрати. З цією метою російська армія посилює угруповання знятими зі зберігання застарілими зразками озброєння та військової техніки. Зокрема, мовиться про танки Т-62 та БМП-1.

Яка ситуація на інших напрямках: дані Генштабу

На Волинському та Поліському напрямках збільшується кількість заходів оперативної та бойової підготовки в ході перевірки сил реагування збройних сил Білорусі. Також зберігається загроза завдання з території цієї країни ракетних ударів по українській території.

напрямках збільшується кількість заходів оперативної та бойової підготовки в ході перевірки сил реагування збройних сил Білорусі. Також зберігається загроза завдання з території цієї країни ракетних ударів по українській території. На Сіверському напрямку противник продовжує прикривати ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Ворог обстріляв з мінометів позиції Сил оборони у Сумській області.

напрямку противник продовжує прикривати ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Ворог обстріляв з мінометів позиції Сил оборони у Сумській області. На Слобожанському напрямку агресор здійснює систематичний вогневий вплив для недопущення подальшого просування наших підрозділів у напрямку державного кордону України. Крім того, ворог вживає заходів щодо поповнення втрат озброєння та військової техніки.

напрямку агресор здійснює систематичний вогневий вплив для недопущення подальшого просування наших підрозділів у напрямку державного кордону України. Крім того, ворог вживає заходів щодо поповнення втрат озброєння та військової техніки. Водночас на Харківському напрямку противник основні зусилля зосередив на утриманні займаних рубежів та стримуванні підрозділів Сил оборони. Також продовжив заходи дистанційного мінування місцевості на вірогідних напрямках дій української армії.

напрямку противник основні зусилля зосередив на утриманні займаних рубежів та стримуванні підрозділів Сил оборони. Також продовжив заходи дистанційного мінування місцевості на вірогідних напрямках дій української армії. На Слов'янському напрямку російські військові впродовж доби активних бойових дій не проводив, лише вів посилену розвідку.

напрямку російські військові впродовж доби активних бойових дій не проводив, лише вів посилену розвідку. Натомість на Донецькому напрямку ситуація залишається складною – противник веде наступальні дії. Активно застосовує сили та засоби ракетних військ і артилерії та радіоелектронної боротьби. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.

напрямку ситуація залишається складною – противник веде наступальні дії. Активно застосовує сили та засоби ракетних військ і артилерії та радіоелектронної боротьби. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації. Щодо Бахмутського напрямку, то окупанти намагаються покращити тактичне положення. За підтримки вогню мінометів та артилерії ворог проводив наступальні та штурмові дії в районах деяких населених пунктів, втім, зазнавши втрат, відійшов.

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