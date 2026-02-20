Росія втратила шанс: полковник запасу розібрав успіхи ЗСУ на Гуляйпільському напрямку

Українські війська на Гуляйпільському напрямку відбили втрачені раніше позиції у 3 населених пунктах, встановивши контроль над частиною "сірої зони". Тепер аналогічні дії необхідні на Степногірському напрямку.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, що йдеться не про стратегічний наступ, а про успішно проведену операцію активної оборони, яка зупинила російські плани.

Дивіться також: Грамотно спланований контрудар: полковник запасу розкрив, які наміри РФ на Запоріжжі зірвали ЗСУ

Чи може новий рубіж оборони змінити хід боїв?

Українські командири оперативного рівня повинні визначити оптимальний рубіж оборони на цьому напрямку, який розв'яже дві ключові задачі: забезпечить надійну оборону та унеможливить розгортання російського наступу.

Росіяни, були впевнені, що українські війська самостійно залишать Слов'янськ і Краматорськ, тому знизили активність на півночі Донбасу. Натомість протягом останніх тижнів масово перекидали стратегічні резерви на Гуляйпільський напрямок, а тепер додатково розгортають сили в бік Василівки та Степногірська із західної частини Запорізького фронту,

– пояснив Світан.

Росія готувала потужний наступ з Гуляйполя на Покровське – стратегічний вузол на рокадній трасі Донецьк – Запоріжжя в Дніпропетровській області.

Саме для зриву цього наступу й була спланована операція, але вона не могла стати повноцінним стратегічним контрнаступом, оскільки на цій ділянці фронту щільність російських військ надзвичайно висока.

На відміну від 2022 – 2023 років, коли за лінією фронту на Запоріжжі був майже відкритий простір аж до Азовського моря, зараз росіяни щільно наситили цю зону та продовжують нарощувати там сили.

Чи зможуть ЗСУ остаточно зачистити Запорізький напрямок?

Тому жодного стратегічного чи оперативного прориву тут очікувати не варто – лише тактичні завдання: контрудар, захоплення сірої зони та повернення населених пунктів, які росіяни формально "позначали" своєю присутністю.

Невеликі групи росіян заходили в населені пункти, встромляли прапор, фотографувалися і звітували Москві про чергове "захоплення". Але це "носіння прапора" зрештою зіграло з ними злий жарт – наші війська взяли таких бійців у полон або знищили, відновили позиції та перейшли до активної оборони з елементами наступальних дій,

– пояснив Світан.

Українські війська взяли під контроль частину "сірої зони" та відновили втрачені позиції – це добре продумана і виконана операція на Гуляйпільському напрямку, яка унеможливлює спроби росіян оточити Оріхів.

"Тепер аналогічну операцію необхідно провести на Степногірському напрямку. Росіян зі Степногірська треба вибити – це небезпечна клешня на захід від Оріхова, яка загрожує Запоріжжю. Армійська артилерія з тамтешніх висот вже досягає міста, тому необхідно відновити контроль над цими висотами. Але це серйозна військова операція", – пояснив Світан.

Зверніть увагу! На думку військового оглядача Віталія Кононученко Сили оборони змогли реалізувати свою перевагу на Запорізькому напрямку, де російські війська готувалися завдати сильного удару по українських позиціях. Українські підрозділи зірвали плани ворожого військового командування.

