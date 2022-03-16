ЗСУ змогли піти в контрнаступ і завдати нищівних ударів по окупантах

Збройним Силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та, на окремих напрямках, перейти у контрнаступ.

У пресслужбі відомстві зазначили, що розпочалася двадцять перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

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Та додали, що стан й положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали.

За підсумками попередньої доби, внаслідок дій протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України, було знищено три літаки (два з них Су-34). Крім того - збито один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети. Додаткова інформація зараз уточнюється,

– заявили в ЗСУ.

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