ЗСУ змогли захопити планувальні документи одного з підрозділів російської армії

Російський агресор, отримавши гідну відсіч від України, панічно тікає. Даючи драпака, окупанти кидають не тільки техніку, але й документи.

У розпорядженні ЗСУ опинилися планувальні документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського Флоту Російської Федерації.

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Українські військові роздобули:

робочу карту окупантів;

бойове завдання ворога;

таблицю позивних;

таблиці сигналів управління;

таблиці скритого управління;

список особового складу.

Операція РФ має пройти протягом 15 днів

Відповідно до отриманих документів, документи про вторгнення в Україну були затвердженні 18 січня 2022 року.

Йдеться, що операція із захоплення України "має пройти протягом 15 діб, а саме з 20.02. по 06.03".

Російські війська знали про наступ

Окупанти, які потрапляють в полон, кажуть, що їхали на навчання і заблукали. Мовляв, вони не знали про вторгнення Росії в Україну.

Але в ЗСУ закликають не вірити ворогу, адже військові ретельно планували і готувались до війни.

На підтвердження цьому повідомляється, що підрозділ ворога мав здійснити висадку з ВДК "Орськ" в районі населеного пункту Степанівка-1 та надалі діяти з військовими частинами 58-ї армії РФ, а саме зі 177-м окремим полком морської піхоти ЧФ РФ.

Кінцевою метою цих сил було блокування та взяття під контроль Мелітополя.

Документи росіян, які опинилися в руках ЗСУ / Фото Оперативно-тактичне угруповання "Схід"