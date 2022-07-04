ЗСУ змусили ворога відійти після його наступу в напрямку Вуглегірської ТЕС

4 липня 2022 , 18:55
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Росіяни здійснили наступ біля Вуглегірської ТЕС на Донеччині. Українські підрозділи змогли відбити цю атаку та змусили окупантів відступити.

Про це повідомили в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ за 4 липня. Там доповіли про ситуацію на фронті станом на 18 годину цього дня.  

Наші захисники змусили ворога відійти після його наступу в напрямку Вуглегірської ТЕС та невдалої розвідки боєм в напрямку околиць Берестового,
– повідомили в Генштабі ЗСУ.

Там не припиняються ворожі артилерійські обстріли. На цьому напрямку обстріляли Спірне, а також Вершину, де завдали й авіаційного удару.   

 
Автор: Олександр Марчак