ЗСУ знають, що робити, – Веніславський про ознаки початку наступу Росії на Сході

Генштаб ЗСУ фіксує ознаки початку наступальної операції росіян на Сході. Однак наші оборонці добре знають, що робити.

Про це в ефірі 24 каналу сказав народний депутат Федір Веніславський. Він наголосив, що активізацію бойових дій справді спостерігають.

До теми Битва почалася, – Данілов про те, як Росія намагається іти в наступ на сході України

Ворог намагається атакувати та штурмувати наші позиції. Але за останню добу 90% намагань російських окупантів провалилися.

Наші Збройні Сили дають відсіч і не поступаються українськими територіями. ЗСУ точно розуміють, чого хоче ворог. І точно знають, що робти, аби не дати йому реалізувати своїх планів,

– сказав Веніславський.

Він додав, що лише на кількох напрямках ворог дещо просунувся. Однак говорити про те, що він вже вступив у повномасштабну наступальну операцію – немає підстав. Утім ознаки початку цього вже є.