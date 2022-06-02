ЗСУ знищили 2 швидкісних десантних катери, які росіяни пришвартували в Дніпро-Бузькому лимані

Росіяни продовжують втрачати свою техніку в Україні як на землі, так на небі і у морі. Так, Збройні Сили України 1 червня ліквідували 2 швидкісних катери росіян.

Водночас у Чорному морі зросла кількість кораблів, які погрожують ракетними ударами. Про це повідомили у зведенні за добу оперативного командування "Південь".

Того ж дня Воїни ООС відбили 13 російських атак і збили у небі Донбасу аж 7 безпілотників

Які загальні втрати ворога на цьому напрямку

За даними нашої розвідки, затоплені катери не випадково були в Лимані. Вони туди прибули з готовністю до відпрацювання диверсійно-розвідувальних дій. Однак в оперативному командуванні зазначили, що "не сталося".

Також на Півдні 1 червня знищили:

21 росіянина;

4 танки Т-72;

4 одиниці броньованої техніки;

3 військових автомобілі;

3 безпілотники;

3 польових пункти боєприпасів;

зенітну установку;

самохідну артилерійську установку.

Була атака гелікоптерами

Російські окупанти на Півдні атакували позиції ЗСУ гелікоптерами. Для цього в небо підняли два елітних Мі-8. На щастя, значного удару завдати вони не змогли.

Слід зауважити, що це далеко не перший такий випадок. Зокрема, схожий "підліт" здійснили 26 травня. Проте тоді гелікоптери Мі-24 були обстріляні та різко розвернулися.

Враховуючи, що ворог може повторювати подібні напади, спосіб нашої відповіді ми поки не розкриваємо. Маємо ще чим здивувати рашистів,

– підсумували тоді в оперативному командуванні.

Так і сталося наступного дня. 27 травня прибуло значно більше авіації, яка планувала розбити наші підрозділи. На щастя, це не вдалося, а в ході оборони позицій збили 6 російських гелікоптерів.

Що відомо про збільшення кількості кораблів у морі

Днем раніше в ОК "Південь" повідомляли, що в морі перебувають 2 судна, які можуть завдавати ракетні удари по Україні. Тоді мовилося про фрегати заряджені ракетами "Калібр". Проте 1 червня їхня кількість зросла до трьох.

Наші захисники акцентували, що росіяни зараз не можуть знайти сили та підтримки для створення нових ударних угруповань на Півдні. Тому вони намагаються компенсувати це авіаційними та артилерійсько-ракетними ударами.

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