25 одиниць техніки й славнозвісний "Прорив": у ЗСУ розповіли про найбільший розгром ворога

Російські загарбники під час спроб штурму втрачають не лише особовий склад, а й техніку. Так, лише за 4 дні українські захисники "мінуснули" 25 одиниць техніки й "славнозвісний" танк Т-90 "Прорив".

Знищили десятки одиниць ворожої техніки бійці 66 окремої механізованої бригади у жовтні 2023 року. Тоді окупанти проводили масований наступ у зоні відповідальності, де служили захисники цієї бригади.

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Захисники розповіли про найбільший розгром ворога

Бійці 66 ОМБр розповіли, що у жовтні 2023 року в їхній смузі відповідальності російські загарбники почали масований наступ. Ворог застосовував велику кількість бронетехніки, яку дуже швидко втрачав.

Тоді відзначилися бійці роти ПТРК бригади "Хоробрих". Тоді бійці за 4 знищили 25 одиниць техніки, зокрема – й сучасний Т-90 "Прорив", яким так пишається Росія. Військові розповіли, що знищити таку кількість ворожої техніки вдалося всього з 2 установок – "Корнет" і "Стугна-П".

Військовий Володимир пригадав, що тоді ворог штурмував позиції ЗСУ великою кількістю техніки протягом 6 днів. Щоб завдати максимальних втрат, до роботи залучили підтримку.

Тоді були задіяні всі. Була задіяна резервна група з ПТРК Javelin, резервні хлопці для підвозу БК. Тільки привезли ракети, хлопці відразу почали працювати по техніці ворога. Тоді був і вражений Т-90 – їхня гордість,

– розповів Володимир.

Військовий додав, що "славнозвісний" ворожий танк знищили з ПТРК "Корнет".Він підкреслив, що бійці бригади відпрацювали влучно, холоднокровно і без каплі сумнівів.

Інший боєць бригади підкреслив, що окупанти тоді були нахабними й поводилися вже ніби "у себе вдома" – їздили на відкритій території, полями й дорогами. Ба більше, окупанти після значних втрат у техніці ворог навіть погрожував "натравити танковий полк" на українських захисників, однак – ворог так і не з'явився.

Знищити "російську гордість" Т-90 "Прорив" було складніше. Військовий пояснив, що танк має систему сповіщення, коли на борт наводиться ракета ПТРК.

Хлопці зробили перший постріл зі "Стугни" – "штора" відвела ракету трохи у бік.Снаряд розірвався й підняв пил. Тоді танк почав розвертатися й підставив правий борт. Хлопці навелися, зробили постріл й завдяки тому, що несвоєчасно спрацювала система оповіщення, його було знищено,

– розкрили в ЗСУ деталі знищення Т-90.

Бійці 66 ОМБр наголосили, що під час осіннього штурму ворог використовував техніку безглуздо, адже свідомо відправляв її на знищення.