Окупантам час вшиватись: у гирлі Дніпра ЗСУ знищили ще 3 човни росіян

Окупанти маневрують у гирлі Дніпра, намагаючись підвести боєприпаси й на постах замінити особовий склад. Загарбникам час вшиватись, тож ЗСУ відстежують їх та знищують.

Про це повідомила в ефірі телемарафону керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, інформує 24 Канал.

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Так, за минулу добу на Півдні наші захисники знищили три диверсійні російські човни.

Вони там маневрують, намагаючись замінити особовий склад на постах, підвести боєприпаси. Ми кожного разу їх відстежуємо і знищуємо, знаходячи і пункти їхнього базування. За минулу добу знищили ще 3 човни!,

— додала вона

Окупантам час вшиватись

Речниця пояснила, що росіяни почали використовувати переобладнані цивільні човни для диверсій тому, що по гирлу Дніпра вони суходолом дістатися не можуть.

"Упертість росіян утому, що вони продовжують з'являтися на тих ділянках, де їх знищили. Думаю, до них уже дійшло, що їм треба звідти вшиватися", — сказала Гуменюк.

! Попередньо Наталія Гуменюк повідомила, що у Херсонській області 18 серпня було ліквідовано відразу 10 човнів загарбників. Зауважимо, у цьому регіоні триває боротьба за контроль над островами у гирлі Дніпра.