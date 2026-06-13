Росіяни використовували кафе й бібліотеки: ЗСУ знищили 6 ворожих точок злету дронів у Покровську

Бійці Сил оборони продовжують активно бити по ворожих об'єктах, зокрема на Донеччині. Так, під ударом опинилися одразу 6 точок запуску дронів у Покровську.

Про це повідомили на сторінці 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, який провів ураження спільно з 4-м полком ССО "Рейнджери".

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Що відомо про атаку на точки запуску БпЛА у Покровську?

Серед уражених об'єктів були приміщення поблизу міського кафе, магазину дитячих товарів, бібліотеки та зруйнованої будівлі у приватному секторі.

Російські військові використовували ці локації як приховані позиції для запуску безпілотників і завдання ударів по українських підрозділах, зокрема по логістичних маршрутах.

Виявити цілі вдалося завдяки аналізу діяльності противника. Після встановлення їхнього призначення Сили оборони завдали точкових ударів із застосуванням ударних безпілотників літакового типу.

Українські воїни спалили мережу точок запуску дронів у Покровську: дивіться відео зі сторінки 7-го корпусу ДШВ

Зауважимо, що за словами генерала армії та колишнього керівника Служби зовнішньої розвідки України Миколи Маломужа, наразі найбільш напружена ситуація складається поблизу Костянтинівки. Російські війська намагаються посилити тиск для подальшого просування на Донеччині, однак стикаються з потужною обороною ЗСУ.

Окупанти перекинули частину сил із районів Покровська та Мирнограда на Костянтинівський напрямок. Їхня мета – взяти місто під вогневий контроль і створити умови для подальших штурмових дій.

Водночас українські захисники продовжують стримувати наступ противника та завдавати йому втрат. Зокрема, на Покровському напрямку Сили оборони знищили позицію запуску російських безпілотників "Молнія".