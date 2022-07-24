"За Миколаїв": ЗСУ знищили батарею ЗРК С-300 і вдарили по транспортних об'єктах

російські окупанти 24 липня завдали ракетного удару по Миколаєву. У відповідь наші захисники уразили вогнем ворожих бійців.

Деталі про ситуацію на Півдні України

Українські ракетно-артилерійські підрозділи знищили батарею ЗРК С-300 біля Зеленотропинського у Херсонській області.

До теми Вибухи у Хмельницькій області та колосальні втрати ворога на війні: основне за 151 день війни

Крім того, Збройні Сили України взяли під вогневий контроль кілька об'єктів транспортної інфраструктури на тимчасово окупованій території. Це суттєво обмежує маневровість та логістику ворожих військ.

При цьому окупанти продовжують підступну практику тотальної брехні, доставляючи боєприпаси на територію України під виглядом цивільних вантажів. До Херсонської області в'їхали понад 20 так званих "гуманітарних" КамАЗів пофарбованих у білий колір,

– розповіли в ОК "Південь".

Насправді ж загарбники доставили боєприпаси до ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Нові склади боєприпасів путінські солдати облаштовують у цивільних будівлях, а також закладах культури та освіти.

У Чорному морі дрейфують російські міни

24 липня російські військові випустили по Миколаєву 7 модифікованих ракет з зенітно-ракетної системи С-300. Під удар потрапили об'єкти промислової та портової інфраструктури. За попередніми даними, обійшлося без жертв, однак 5 людей постраждали.

Зараз Чорним морем вздовж узбережжя Криму маневрують понад 10 одиниць корабельно-катерного складу російського флоту. 2 надводних та 1 підводний носій ракетного озброєння мають напоготові 20 ракет типу "Калібр". Тому ймовірність ракетних ударів по Україні – висока.

Крім того, помірний шторм на морі сприяє дрейфу мін та переорієнтації ракетних атак ворога.

Дивіться більше – ЗСУ одним ударом атакували 50 російських офіцерів: відео