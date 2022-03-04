ЗСУ знищили черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом
4 березня 2022 , 16:30Читать новость на русском
Джерело:Головнокомандувач ЗСУ
Українські військові 4 березня знищили черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав світлини з уламками штурмовика.
Важливо Над Волновахою збили ворожий Су-25, який бомбив цивільних
Від початку війни наша армія вже збила 37 літаків і 37 гелікоптерів противника.
Збитий СУ-25 / Фото Валерія Залужного:
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