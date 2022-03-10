ЗСУ знищили дивізіон ворожих ракетних комплексів "Іскандер-М" на Чернігівщині

У четвер, 10 березня, українські військові знищили дивізіон балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер-М".

Ворожі комплекси "Іскандер-М" обстрілювали мирне населення. Ліквідувати техніку окупантів в Чернігівській області вдалося одному із підрозділів оперативного командування "Північ".

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Російський "Іскандер" – це оперативно-тактичний ракетний комплекс класу "земля – земля". Є кілька його модифікацій, але у війні проти України залучені переважно комплекси типу "Іскандер-М".

Напередодні, 9 березня, окупанти запустили ракету з "Іскандера" над Краматорським районом. На щастя, українські військові збили її, тому жертв вдалося уникнути.

Дальність запуску ракет із "Іскандер-М" – понад 500 кілометрів

У "Вікіпедії" вказано, що оголошена досяжність ракет цього комплексу становить не менш як 500 кілометрів. Але, за даними експертів, вона може сягати 700 кілометрів.

Раніше голова Нацполіції України Євген Жуков опублікував фото бойової касетної частини ракети "Іскандер-М". Він наголосив: навіть якщо вона не вибухнула одразу, то може здетонувати упродовж доби та більше.

Підіймати такі предмети не можна в жодному разі.

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