Дуже гарні новини, – Ігнат розкрив деталі знищення двох російських Ка-52

Українським військовим вдалося знищити ще дві російські пташки. Наші воїни ліквідували дороговартісні російські вертольоти Ка-52.

Два ворожі вертольоти були знищені пізно ввечері 17 червня близько 22 – 23 години. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал.

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Два "Алігатори" знищили 17 червня

За словами Юрія Ігната, два російських "Алігатори" було знищено на Донецькому напрямку. Він нагадав, що 16 червня був також знищений Ка-52. "Алігатор" теж знищили пізно ввечері на Донецькому напрямку.

Дуже гарні для нас новини,

– сказав Ігнат.

Він додав, що ворожа ударна авіація, включаючи Ка-52, продовжує атакувати Україну. За словами речника, на полі бойових дій у Росії чимало тактичної авіації.

Водночас Ігнат сказав, що ворожі повітряні судна не залітають за лінію зіткнення, але завдають ударів дистанційно. "Тому по них відпрацьовується", – додав він.

Українські військові збили 11 безпілотників

Зранку 18 червня Повітряні Сили ЗСУ інформували, що протягом 17 – 18 червня 2023 року протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено чотири ударні іранські БпЛА Shahed-136/131, один "Ланцет" та сім ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня типів "Орлан-10", "Орлан-30", Zala та Supercam.

Ігнат заявив, що Росія застосовує дуже багато розвідувальних безпілотників, зокрема в Київській області та на Півночі. За його словами, ворожі БпЛА намагаються проводити розвідку.

Окупанти намагаються виявити ППО України та інші об'єкти захисту. Ігнат наголосив, що безпілотники – це небезпечна річ, тому їх потрібно знищувати.

. Станом на 18 червня 2023 року українські військові вже знищили 314 ворожих літаків, 304 гелікоптери та 3371 БпЛА оперативно-тактичного рівня.