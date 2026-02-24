Льотчик-інструктор розкрив, як Сили оборони змогли вполювати російські Мі-8 та Ка-52
- Сили оборони України знищили російські гелікоптери Мі-8 та Ка-52 на аеродромі в Орловській області Росії за допомогою безпілотників.
- Військовий експерт Роман Світан зазначив, що атака була виконана дальніми дронами оперативного рівня з прямим управлінням.
Сили оборони України знищили 2 російські гелікоптери на аеродромі в Орловській області Росії. Мовиться про багатоцільовий Мі-8 та ударний Ка-52.
Для атаки наші бійці застосували безпілотники. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив 24 Каналу, що, найімовірніше, бойове завдання виконали дальніми дронами оперативного рівня з прямим управлінням.
Як вдалося знищити ворожі гелікоптери?
Роман Світан розповів, що Ка-52 з півдня підтягнувся до Орловської області. Там вони намагалися базуватися у Пугачовці, це аеродром тактичного рівня. З Далекого Сходу переміщувалися Мі-8. Вони приписані до Чернігівки, це Зелений Клин. Згодом Мі-8 був перебазований під Орлов.
Виконали бойове завдання, найімовірніше, дальніми дронами оперативного рівня з прямим управлінням. Тому що вичленити на аеродромному полі з гелікоптера можна тільки під управлінням оператора, принаймні виконуючи бойове завдання,
– пояснив військовий експерт.
За його словами, Україна нещодавно отримала партію досить непоганих безпілотників. Вони проходять передсерійні випробування та показують дуже хороші результати. Дальність – понад 200 кілометрів.
Що відомо про цю атаку?
Телеграм-канал "Досьє Шпигуна" повідомив, що Сили оборони знищили російські Мі-8 та Ка-52 на аеродромі в Орловській області. Зазначається, що атака відбулася ввечері у п'ятницю, 20 лютого.
Гелікоптери були розташовані на ґрунтовому аеродромі, який належить Орловському аероклубу організації "Добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту" (ДТСААФ) Росії. За даними журналістів, російські військові можуть використовувати цей майданчик як оперативний аеродром для зведеного загону гелікоптерів, що має перехоплювати українські далекобійні дрони.
Мі-8 належав 319-му окремому вертолітному полку, який базується у Чернігівці Приморського краю Росії, а ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор" – до складу 16-ї бригади армійської авіації, що дислокується у Зернограді Ростовської області.