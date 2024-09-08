Мінус міст ворога на Курщині: яку мету переслідують ЗСУ

Російським окупантам на Курщині сьогодні, 8 вересня, було "гаряче", тепер у них мінус один міст в районі населеного пункту Карижа. Знищення мостів в Курській області є важливою стратегією.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що українські військові мають на меті затиснення окупантів. Знищення мостів не потребує багато ресурсів та є ефективною.

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Яку мету переслідують ЗСУ на Курщині, знищуючи мости

Приблизно три тижні тому в Курській області було знищено ще один міст в районі Глушкового, ще один – досі стоїть в районі населеного пункту Зване.

За словами керівника Центру, іноді ті речі, які здаються очевидними, потребують часу на здійснення. В такому випадку з мостами якраз і є така ситуація.

Мости на Курщині є важливими, адже вони відіграють велику роль для тамтешнього російського угруповання.

Окупанти в Глушківському районі зайняли оборонні позиції, тому було прийнято рішення, аби їх остаточно заблокувати та зробити умови перебування росіян там неможливими,

– пояснив Мусієнко.

Метою є затиснення ворога, на думку керівника Центру, це є абсолютно правильна українська стратегія. У такий спосіб українські військові не будуть витрачати багато сил, засобів та ресурсів, ніж воно б цього потребувало, використовуючи особливості природних перешкод на цьому напрямку.

Зауважте, OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко вважає, що знищення мостів здійснюється для того, щоб ворог не зміг здійснити ротації та налаштувати логістику. В результаті він буде вимушений піти звідти сам.

Варто зауважити, що виникали певні моменти, коли Росія кидала значну кількість районних переправ. ЗСУ їх знищували, але окупанти намагались їх відтягнути.

Мусієнко розповів, що метою України на Курщині є території у вигляді буферної зони та поповнення обмінного фонду.

Чим більше Росія втрачає території, тим гірше, в сприйнятті росіян, для неї. Для окупантів територія є важливою. Тому чим більше вони не контролюють території, тим краще,

– зазначив керівник Центру.