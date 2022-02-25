ЗСУ знищили окупантів, які перевдяглися в українських військових: відео

Українські захисники поділилися відео, де знашкоджені російські нападники. Окупанти, які переодяглися у форму ЗСУ, отримали по заслугах - українські військові оперативно знешкодили бойовиків.

На відео видно окупантів, які одягнені в українську форму, та захоплену раніше українську техніку. Про ліквідацію ворожого загону повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

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Відомство також опублікувало відео знешкоджених росіян. Пізніше відео пропало зі сторінки Сухопутних військ – імовірно, через ризик блокування.

Відео, опубліковане відомством:

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