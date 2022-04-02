ЗСУ знищили радіолокаційну станцію окупантів на Чернігівщині
2 квітня 2022 , 21:08Читать новость на русском
Джерело:телеграм Антона Геращенка
Українська артилерія записала на свій рахунок ще один влучний постріл. В окупантів стало на ще одну радіолокаційну станцію менше.
На Чернігівському напрямку наші герої продовжують боротьбу з російськими окупантами. ЗСУ прицільно б'ють по ворогу, завдаючи йому нових втрат.
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Знищення станція радіолокації
Артилерія ЗСУ прицільним ударом знищила ворожу станцію радіолокації 9С36. Вона призначена для підсвічування цілей і наведення ракет ЗРК 9К317.
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