ЗСУ знищили радіолокаційну станцію окупантів на Чернігівщині

2 квітня 2022 , 21:08
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм Антона Геращенка

Українська артилерія записала на свій рахунок ще один влучний постріл. В окупантів стало на ще одну радіолокаційну станцію менше.

На Чернігівському напрямку наші герої продовжують боротьбу з російськими окупантами. ЗСУ прицільно б'ють по ворогу, завдаючи йому нових втрат.

Читайте також Уся Київська область звільнена від росіян, – Міноборони

Знищення станція радіолокації

Артилерія ЗСУ прицільним ударом знищила ворожу станцію радіолокації 9С36. Вона призначена для підсвічування цілей і наведення ракет ЗРК 9К317.

Буде цікаво – Які "трофеї" окупанти намагаються вивезти з України

 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська