Удари по Криму та Донбасу: ЗСУ знищили рідкісні РЛС, пункти БпЛА та навчальний центр росіян

Українські захисники провели чергову успішну операцію проти окупаційних військ одразу на кількох важливих напрямках. Ворог втратив цінні радіолокаційні системи, пункти управління безпілотниками та центр підготовки особового складу.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, протягом 27 серпня та в ніч на 28 серпня українські військові завдали влучних ударів по військових об'єктах загарбників. Операції охопили території в окупованому Криму, а також на Донеччині та Запоріжжі. Наразі ступінь завданих ворогу збитків уточнюється.

Що відомо про нові удари

На окупованому півострові Криму під удар потрапила ціла низка важливих цілей. У районі Оленівки військові уразили радіолокаційну станцію "Небо-СВ", апаратну РЛС "П-18" та мобільний комплекс засобів зв'язку, а поблизу Фрунзе знешкодили радіорелейну станцію "Ніколаєвка".

Крім того, у Севастополі підтверджено ураження навчального центру підготовки противника.

Також захисники завдали ударів по пунктах управління БпЛА окупантів у районах Успенівки Запорізької області та Курахового на Донеччині.

Додатково було уражено зосередження озброєння та військової техніки противника поблизу Красної Гори в Донецькій області.

Водночас у Генштабі підтвердили успішні результати попередніх атак. Зокрема, 24 серпня в результаті удару в Караїчеві Ростовської області Росії було знищено радіолокаційну станцію "Каста". "Далі буде!", – лаконічно резюмували в Генштабі.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, раніше Сили оборони вдарили по командних пунктах окупантів у Донецьку та об'єктах у Криму.

Зі свого боку, президент Зеленський показав інші кадри роботи українських бійців. Сили оборони України завдали удару по російському нафтопереробному заводу в Ярославській області, розташованому приблизно за 1000 кілометрів від лінії фронту, а воїни спецпідрозділу "Альфа" СБУ уразили стратегічний ракетоносій Ту-95МС на військовому аеродромі в Енгельсі.