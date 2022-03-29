ЗСУ знищили російський корабель "Саратов" зброєю, не призначеною для боїв на морі, – генерал СБУ

Генерал-майор СБУ Віктор Ягун запевнив, що ЗСУ знищили російський корабель "Саратов" у Бердянську зброєю, не призначеною для боїв на морі. За його словами, цей випадок є унікальним.

Про це посадовець розповів в етері телемарафону єдиних новин. 24 канал передає деталі.

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Якою зброєю знищили "Саратов"

Генерал-майор нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже було декілька подібних випадків, коли українські сили знищували морську техніку ворога зброєю, не призначеною для цих цілей, зокрема:

накрили ракетними комплексами патрульний корабель окупантів поблизу Одеси;

використали ПЗРК проти ворожого катера.

Ці унікальні ситуації можна вивчати, як можна було використовувати зброю, не призначену для бойових дій на морі,

– підкреслив Ягун.

"Саратов" став третім таким випадком – за словами Ягуна, його Збройні Сили України знищили, використовуючи "Точку-У". "Ніхто ніколи не використовував таку зброю проти кораблів", – наголосив генерал-майор.

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