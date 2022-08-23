ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 й завдали 15 авіаударів по позиціях ворога

Повітряні Сили ЗСУ знищили декілька російських безпілотників. Слідом за ними відправився й вертоліт ворога Ка-52.

Відповідну інформацію повідомили Повітряні Сили Збройних Сил України 23 серпня. Також російські окупанти отримали удари по їхніх позиціях.

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росіяни втратили вертоліт та декілька безпілотників

23 серпня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 5 безпілотників оперативно-тактичного рівня та вертоліт Ка-52 російських окупантів,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, наші бійці продовжують заходи з демілітаризації окупантів та авіації ворожих повітряних сил.

"За добу – до 15 авіаударів по позиціях окупаційних військ!", – похизувались в ЗСУ.

Коротко про втрати ворога

Станом на ранок 23 серпня відомо, що російські окупанти з 24 лютого втратили вже орієнтовно 45 550 одиниць особового складу. Також росіяни більше не володіють 1921 танком, 4 238 бойовими броньованими машинами, а також понад 1 тисячею артилерійських систем.

Ба більше, у авіації також великі втрати. Зокрема, кремль втратив 234 літаки та 198 гелікоптерів.

Варто відзначити, що 23 серпня Сили спеціальних операцій показали, як знищили міст у Донецькій області. Та пригадали, що підрив цього об'єкта значно сповільнив рух російських загарбників.

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