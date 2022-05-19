ЗСУ знищили російську автоматизовану станцію перешкод Р-330Ж "Житель"

Артилеристи підрозділів ДШВ та Сухопутні війська ЗСУ ліквідували ворожу автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України на сторінці у фейсбуці. Там опублікували красномовне відео, на якому спершу видно скупчення станцій, а згодом – як вони палають від рук наших військових.

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Українські захисники успішно знищили російську станцію, яка допомагала ворогу у війні проти України. На кадрах видно шість броньованих машин та один танк. Відео можна переглянути за посиланням.

Скупчення техніки ворога / скриншот з відео

Російський Р-330Ж "Житель" та інша техніка / скриншот з відео

"Разом із Сухопутними військами йдемо до Перемоги", – підписали відео у Командуванні ДШВ Збройних Сил України.

ЗСУ майстерно ліквідували ворожу станцію / скриншот з відео

Що відомо про Р-330Ж "Житель"

Р-330Ж "Житель" – це російська автоматизована станція перешкод. ЇЇ завдання – виявити, пеленгувати та аналізувати сигнали джерел радіовипромінювання в діапазоні частот 100–2000 МГц. Зокрема, їх використовують для створення радіоперешкод для переносних та мобільних наземних станцій систем супутникового зв'язку, навігаційної апаратури споживачів супутникової радіонавігаційної системи GPS та базових станцій стільникової системи зв'язку GSM-900/1800.

Під час дії цього комплексу сигнал глушиться повністю в радіусі 20 – 30 кілометрів від працюючої станції.

Автоматизована станція перешкод Р-330Ж "Житель" / фото Вікіпедія

Також глушиться й власний зв'язок, тому перед ввімкненням системи між підрозділами передається умовний сигнал, що сповіщає про повне радіомовчання та вимкнення засобів радіозв'язку.

Зверніть увагу, що засоби радіотехнічної розвідки противника не здатні виявити автоматизовану станцію після того, як вона почне роботу, оскільки Р-330Ж "Житель" просто придушить їх. Звичайно є й інший вихід для противника знищити машину – застосувати ракети, що наводяться на джерела радіовипромінювання.

Росія почала використовувати такі станції на території України ще у 2014 році після анексії Криму та окупації Донбасу.

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