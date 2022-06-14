ЗСУ знищили ворожі "Урагани" і підрозділ МТЗ окупантів

Російські окупанти проводжують зазнавати втрат у війні проти України. Українські військові опублікували чергове відео знищення техніки загарбників.

Цього разу ворогу дісталося від бійців 81-ї окремої аеромобільної бригади. Її артилеристи знищили батарею реактивних систем залпового вогню БМ-27 "Ураган" та підрозділ матеріально-технічно забезпечення російських окупантів.

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На опублікованому відео видно як горять три паливозаправники, дві реактивні системи залпового вогню "Ураган", транспортно-заряджаюча машина та автокран.

На відео можна помітити, що розміщували свою техніку загарбники посеред житлового району.

Відео знищеної техніки окупантів

Де саме та коли українським військовим вдалося знищити техніку окупантів – не вказано.

Для прикладу, Генштаб ЗСУ 14 червня повідомив, що за попередню добу українські військові знищили три ракетні системи залпового вогню та 13 одиниць автомобільної техніки та цистерн з паливно-мастильними матеріалами. А їх загальна кість втрат зросла до 229 та 2473 одиниць відповідно. Натомість у звіті за 13 червня не було інформації про знищені реактивні системи залпового вогню.

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Варто додати, що російські окупанти активно використовують реактивні системи залпового вогню для обстрілів. Серед них як БМ-27 "Ураган", так і БМ-21 "Град" чи БМ-30 "Смерч". Цими РСЗВ обстрілюються прифронтові території, коли ворог цілить по цивільних об'єктах. Такі обстріли були зафіксовані у Дніпропетровській області, де найбільше дістається Зеленодольській громаді. В ніч на 13 червня внаслідок обстрілу центру міста загинула мирна мешканка.

Активно обстрілюють і Миколаївську область з території окупованої Херсонщини. Саме з РСЗВ "Ураган" вранці 13 червня були обстріляні передмістя Миколаєва. На щастя обійшлося без жертв.