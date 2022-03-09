ЗСУ знищили вщент ворожу базу біля Дергачів, ворог відступив до Росії
Джерело:телеканал "Рада"
У Харківській області українські захисники знищили вщент ворожу базу біля Дергачів. Саме звідти вівся обстріл одного з районів Харкова. Ворог був змушений відступити назад до Росії.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що ворог повністю перетнув кордон з Росією.
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Це дуже значний успіх, – Синєгубов
Це дуже значний успіх, тому що саме звідти були обстріли району Олексіївка міста Харкова,
– пояснив Синєгубов.
Найбільш гарячою точкою Харківської області є місто Ізюм. Цей населений пункт, буквально, потрапив у вороже кільце. Як тільки з'явиться можливість і від іншої сторони надійде підтвердження, влада буде пробувати організувати "зелений коридор". Також занепокоєння, за словами голови ОВА, викликають Липці та Балаклія.