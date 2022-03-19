ЗСУ знищили на Запоріжжі 60 окупантів і розбили колону ворожої техніки

19 березня 2022 , 18:58
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Джерело:

Командування південного угрупування військ

На Запорізькому напрямку бійці ЗСУ вдарили по колоні ворожої броньованої техніки та автомобілях окупантів. Знищили 60 російських загарбників.

Воїни-десантники провели успішну операцію щодо звільнення одного з населених пунктів в районі Гуляйполя.

Важливо Українські військові підірвали залізничний міст: ним окупанти хотіли підвозити боєприпаси

Крім того, зенітний підрозділ знищив один бойовий вертоліт КА-52. Ще один такий самий пошкодили.

Що знищили ЗСУ

  • Особовий склад окупантів – близько 60 осіб,
  • 1 бойовий вертоліт КА-52,
  • 1 танк,
  • 1 бронетранспортер.

Важливо – в Україні знищили майже 15 тисяч окупантів:

 

Автор: Ольга Музика