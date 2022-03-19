ЗСУ знищили на Запоріжжі 60 окупантів і розбили колону ворожої техніки
19 березня 2022 , 18:58Читать новость на русском
На Запорізькому напрямку бійці ЗСУ вдарили по колоні ворожої броньованої техніки та автомобілях окупантів. Знищили 60 російських загарбників.
Воїни-десантники провели успішну операцію щодо звільнення одного з населених пунктів в районі Гуляйполя.
Важливо Українські військові підірвали залізничний міст: ним окупанти хотіли підвозити боєприпаси
Крім того, зенітний підрозділ знищив один бойовий вертоліт КА-52. Ще один такий самий пошкодили.
Що знищили ЗСУ
- Особовий склад окупантів – близько 60 осіб,
- 1 бойовий вертоліт КА-52,
- 1 танк,
- 1 бронетранспортер.
Важливо – в Україні знищили майже 15 тисяч окупантів: