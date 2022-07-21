Росіяни ніяк не можуть змиритися з тим, що ЗСУ тотально знищує їхні війська під Харковом

Українські військові продовжують ефективно ліквідовувати ворога на Харківщині. І це, ясна річ, надзвичайно сильно непокоїть росіян. А вкотре доводять це перехоплені співробітниками СБУ розмови.

Окупанти упродовж 5 місяців повномасштабної війни стикнулись з реальністю, яку не покажуть по телевізору. Тож не дивно, що деяким із них рідні розповідають, що зробити задля втечі з фронту.

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Але є й ті, хто залишається воювати та відверто дивується, наскільки сильно їм брешуть пропагандисти. Мовляв, у новинах усе геть інакше. Ба більше, ледь не пів України вже вдалось захопити.

Ворог бідкається, що росія програє

У телефонній розмові, яку вдалось перехопити співробітникам СБУ, окупант, у властивій їм усім манері, бідкається. Мовляв, лише по телевізору війна здається яскравою та насиченою. А перемога росії взагалі от-от настане.

Насправді тут зовсім все по-іншому. По телевізору такого не покажуть і не скажуть правду ніколи. Ми програємо...,

– констатував окупант.

Це він розповів своїм рідним, котрі мешкають у Підмосков'ї. Тож зауважимо, що мовиться не про якихось там бурятів або інших представників цієї недоімперії.

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Навчають за 2 дні і відправляють на фронт

Зі слів окупанта, його полк суттєво скоротився. Якщо на початку було 90 танків, то тепер їх усього 14. А що стосується підготовки танкістів і артилеристів, то це взагалі повне фіаско. Мовляв, навчають їх упродовж двох днів. Після цього відправляють на фронт. Тож не дивно, що такі горе-військові не можуть влучити нікуди.

Але і це ще не все. Самі артилерійські системи теж далекі від ідеалу. російський загарбник бідкається, що вони "настільки криві, що там можна у кілометрах вимірювати промахи".

Нагадаємо, що раніше СБУ вилучила документи окупантів на територіях Харківської області, які вдалось звільнити. Серед них були доволі чудернацькі знахідки. Наприклад, топографічна карта нашої держави, датована 1969 роком.

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