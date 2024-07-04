Дещо відтягнули гармати, – боєць ЗСУ розповів, як росіяни використовують артилерію та дрони

ЗСУ успішно знищують військові потужності росіян. За червень 2024 року Силам оборони вдалось знищити рекордну кількість ствольної артилерії противника.

Лейтенант батальйону "Свобода" Національної гвардії України Володимир Назаренко розповів 24 Каналу, що одним із факторів значних втрат окупантів є те, що вони постійно намагаються здійснювати штурмові дії по всій лінії Сходу України. Росіяни пробували просунутись із півночі Харківської області, що також призвело до значних втрат.

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Дії росіян на фронті

Окупанти для атак по українських позиціях активно використовували артилерію, яку ховали не дуже надійно. Сили оборони мали можливість активно знищувати цю техніку противника.

Контрбатарейна боротьба для ЗСУ дуже важлива, адже ми чітко розуміємо, що піт артилериста – береже кров піхоти. Важливо якомога швидше знищити ворожу гармату, щоб мати можливість прикривати побратимів, які на нульових позиціях,

– наголосив Володимир Назаренко.

За його словами, росіяни обстрілюючи війська України, використовують значну кількість снарядів. Вони часто потрапляли у поля, де не було жодних цілей.

Сили оборони ж від початку повномасштабного вторгнення застосовують тактику максимальної точності. Кожен снаряд коригує наступні постріли, щоб із мінімальною витратою боєприпасів максимально знищувати ворожі цілі.

Окупанти діють по методичках масовості. Вони намагаються максимально неприцільно атакувати територію. Останніми місяцями ворог зазнає серйозних втрат артилерії, тому змушений відтягувати гармати ближче до свого тилу,

– сказав лейтенант.

Він також зауважив, що зараз ворог більш активно використовує свою артилерію по нульових позиціях Сил оборони.

Росіяни використовують дрони

Назаренко наголосив, що росіяни досить активно застосовують також і безпілотники. Інтенсивність таких атак часто залежить від систем радіоелектронної боротьби, яка захищає небо над українськими військовими.

"ЗСУ варто вдосконалювати такі системи, розвивати свою аеророзвідку та активніше застосовувати БПЛА, щоб змушувати ворога відтягувати його сили. Противник уже перемістив свої гармати на кілька кілометрів. Контрбатарейна робота Сил оборони показує свою ефективність", – зазначив він.