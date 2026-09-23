"Рубікон" під ударом українських сил: що вдалось знищити

Українські захисники почали прицільно вибивати інфраструктуру ворожих безпілотників на східному фронті. Під удар потрапили склади та командні пункти підрозділу, який спеціалізується на дронах.

Як розповів в ефірі 24 Каналу речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, йдеться про російське угруповання "Рубікон". За свіжими даними Генштабу, наші бійці успішно відпрацювали по ворожих об'єктах на території Донецької та Луганської областей.

Деталі ударів по окупантах

Зокрема, українські сили уразили склад безпілотників поблизу Волновахи. Також під роздачу потрапили пункти управління дронами в районах Новоселівки Першої та Дачного.

Окрема сторіночка сьогодні в діяльності сил оборони – це знищення якраз оцих структур, які пов'язані з малим повітрям,

– Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії.

Він додав, що зараз українські військові ліквідовують не лише самі дрони, а й екіпажі, пускові установки та сховища на полігонах.

Зверніть увагу. Повну версію інтерв'ю з речником Української добровольчої армії Сергієм Братчуком читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Водночас військовий закликав українців дотримуватися інформаційної тиші. Він нагадав, що публікація кадрів прильотів у тилу допомагає росіянам коригувати повторні удари.

Що передувало

Нагадаємо, раніше ми писали, що оборонці накрили одразу два центри управління біля Новопрокопівки на Запоріжжі.

Крім того, як вже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно ЗСУ розбили наземну станцію управління важкими безпілотниками на аеродромі Саки в окупованому Криму.