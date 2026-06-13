Нові ракети: авіаексперт припустив, чим ЗСУ ефектно вдарили по логістиці в Криму

Україна веде системну кампанію з демілітаризації Криму повітряними ударами, інтенсивність яких лише зростає. Знищення засобів ППО та нафтобаз поступово унеможливлює перебування російських військ на півострові.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив 24 Каналу, що цьому сприяє отримання нових американських ракет.

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Що стоїть за зростанням ефективності ударів по Криму?

Експерт припустив, що швидше за все наступальної десантної операції на півострів з боку України не буде. Адже досягти результату можна просто завдаючи постійних повітряних ударів.

Засобів ППО в Росії на півострові все менше, а ми вражаємо все більше. Судячи з усього, ми вже отримали від американців ракети ERAM – цілу лінійку низьковартісних крилатих ракет для України. Ймовірно, саме вони разом із 500-фунтовими бомбами були використані в ударі по Чонгару – перший удар завдали дроном, але наступні завдали значно більших руйнувань,

– сказав Криволап.

Точно підтвердити використання ракет ERAM поки неможливо – постачання мало починатися лише в жовтні, тож, можливо, це ще пробна версія. Але незалежно від типу зброї, факт залишається фактом: ударні спроможності України значно зростають, що вже неодноразово підтверджено результатами атак по Криму.

"Наша мета – довести ситуацію до такої точки, коли окупанти будуть змушені залишити півострів самі, без води, пального та захисту", – наголосив Криволап.

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Що відомо про ситуацію в окупованому Криму?

На супутникових знімках Чонгарського мосту зафіксували наслідки ударів ЗСУ: окупанти змушені використовувати понтонну переправу, що спричинило масштабні затори з десятків вантажівок та зупинку руху біля Криму. Попри спроби окупаційної адміністрації на чолі з Сальдо демонструвати ілюзію спокою, ситуація для ворога є критичною.

Як зазначають у Центрі протидії дезінформації, російська влада намагається приховати реальний стан справ, однак знищення логістичного вузла в Чонгарі завдало серйозного удару по спроможності росіян підтримувати стабільне сполучення з півостровом.