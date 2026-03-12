Невипадкова ціль: військовий оглядач розкрив мету ефектного удару по заводу "Кремній Ел"

Удар ракетами Storm Shadow по заводу мікроелектроніки у Брянську суттєво вдарив по виробництву чіпів для російських ракет. Загалом у березні чисте небо та повноводні річки ускладнюють наземний наступ росіян і сприяють роботі українських дронів.

Військовий оглядач Василь Пехньо пояснив 24 Каналу, що оскільки Україна відчуває гострий дефіцит ракет Patriot для перехоплення балістики, проактивне знищення російських ракетних виробництв стає альтернативною стратегією захисту.

Чому знищення ракетних заводів важливіше за перехоплення ракет?

Раніше по "Кремній Ел" вже прилітали дрони, але це лише "кусало", не знищувало. Тепер 7 ракет Storm Shadow вдарили саме по головному цеху збірки мікроелектроніки.

Цей завод був центром всього російського ракетного арсеналу: чіпи цього заводу використовуються у "Калібрах", "Іскандерах", Х-59, зенітних комплексах С-300/400/500, авіоніці літаків Су і МіГ та навіть міжконтинентальних балістичних ракетах.

Перехоплювачів до ворожої балістики в нас не буде достатньо найближчим часом. Навіть нещодавно поставлені Німеччиною ракети PAC-3 до Patriot – це 35 одиниць, що вистачить лише на відбиття однієї, навіть не дуже інтенсивної атаки з балістикою. Це постачання не рятує ситуацію – дефіцит був, є та очікується надалі,

– пояснив Пехньо.

Єврокомісар з питань оборони Андріюс Кубілюс навів промовисту статистику: за весь зимовий період Україна витратила близько 600 ракет PAC-3 на перехоплення російської балістики. Щойно поставлені 35 ракет – це лише 10% від зимових витрат. А союзники на Близькому Сході за кілька днів витратили більше, ніж Україна за 4 місяці.

Запаси ракет Patriot виснажуються одночасно в Україні та на Близькому Сході – і міністр оборони Федоров вже підтвердив значний дефіцит PAC-3, який лише зростатиме. Логічно випливають 2 шляхи: або вчитися приймати удари балістики з мінімальними втратами через фортифікації, або діяти проактивно – знищувати російські ракетні виробництва до того, як ракети злетіли.

Чому російська ППО провалила захист Брянська?

Причина провалу російської ППО – комплексна. По-перше, Storm Shadow летіли по спеціально запрограмованих маршрутах, що дозволило обійти системи перехоплення через заздалегідь прораховані коридори. По-друге, все більше засобів ППО Росія стягує до Москви, залишаючи регіони без прикриття.

Паралельно українські дрони системно знищують російську ППО, лише за перші 8 днів березня уражено 18 зенітно-ракетних комплексів. Основний інструмент цієї роботи – дрони FP-2 виробництва Fire Point з дальністю до 150 кілометрів, які системно б'ють по радіолокаційних станціях, артилерійських системах і складах пально-мастильних матеріалів.

Дрони працюють на оперативно-тактичній глибині, ракети – на стратегічній, як удар по "Кремній Ел". Березень буде місяцем випробування сили обох сторін – і ми демонструємо свою, бо витримали зиму, яку Росія витрачала на енергетичні удари,

– сказав Пехньо.

Україна витримала і тепер переходить у контрнаступ у тиловому домені. Російська штурмова активність на фронті знизилась через 3 фактори: чисте небо активізувало FPV-дрони, відсутність зеленки позбавляє окупантів укриття, а повноводні після сніжної зими річки ускладнюють просування. Натомість Україна зосереджує зусилля на ударах у глибину – і морально, і практично це місяць демонстрації сили.

Зверніть увагу! Полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначив, що крилаті ракети, які Україна випустила по Брянську, увійшли зі сходу, а не з півдня, як очікував ворог, і виконали бойове завдання на високому рівні. Цей удар фактично призупинив технологічний цикл виробництва російської мікроелектроніки, яка переважно йшла на авіаційне та ракетне виробництво. У Росії це створює серйозні проблеми, адже замінити продукцію заводу буде надзвичайно складно. Світан припустив, що росіяни можуть спробувати компенсувати втрати за допомогою китайських технологій.

