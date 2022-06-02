ЗСУ в зоні ООС відбили 5 атак ворога: збили 3 "Орлани" та знищили багато техніки

Наші захисники в зоні ООС продовжують ефективно нищити ворогів, які не припиняють свій наступ. Лише за добу 2 червня українські підрозділи відбили на Донбасі 5 атак росіян.

Довелося також знищити й багато техніки, яку кидали в бій окупанти. Детальніше про ситуацію там розповіли у зведенні за добу Угруповання Об'єднаних сил.

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Чому кількість відбитих атак може зрости

Кількість відбитих атак була актуальною станом на 21 годину. Проте потім могла зрости, оскільки ще тривали запеклі бої на двох локаціях. Загалом втрати росіян в операційній зоні за 2 червня становлять:

5 танків;

3 артилерійські системи;

2 бойові броньовані машини.

Окрім цього, постаралися й підрозділи протиповітряної оборони. В небі над Донбасом збили 3 російські безпілотники "Орлан-10".

Росіяни продовжують обстріли мирних міст

Ворог продовжує бити різними типами озброєння не лише по позиціях наших військ, а й мирних населених пунктах біля лінії розмежування. За добу обстріляли приблизно 30 міст і сіл Донецької та Луганської областей.

Цих атак використовують бойову авіацію та різні типи озброєння:

реактивні системи залпового вогню;

ствольну артилерію великих калібрів;

танки;

міномети різних систем;

також завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах.

Наші артилеристи завдають точніші удари

Службовці оперативно-тактичного угруповання "Схід" повідомили, що в цей день непогано попрацювали їхні артилеристи. Їм вдалося точно поцілити в командно-спостережний пункт окупантів.

Загалом у зоні, в якій працює угруповання, 2 червня знищили:

32 росіян;

2 танки;

1 бойову машину піхоти;

1 бронетранспортер;

2 артилерійські системи;

1 міномет;

1 безпілотник.

Що відбувається на Донбасі

Росіяни продовжують свої намагання вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Проте наші захисники вже тривалий час стримують наступ шаленої кількості військ ворогів.

Наразі чи не найскладнішою є ситуація на Сєвєродонецькому напрямку. Там вже кілька днів тривають запеклі бої всередині міста. Вечері 2 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що наразі приблизно 20% цього населеного пункту є сірою зоною.

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