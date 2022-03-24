ЗСУ звільнили село Малинівка Запорізької області від ворожої окупації

Сьогодні, 24 березня, голова Малинівської громади Володимир Шиш повідомив, що Збройні Сили України звільнили від окупації село Малинівка Запорізької області.

Таку інформацію Володимир Шиш розповів у відеозверненні, яке опублікували у телеграм-каналі Запорізької ОВА.

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З п'яти великих сіл, що входять до складу громади, три села повністю окуповані ворожими військами – Любимівка, Новозлатополь, і до сьогодні ворог був і у Малинівці. На даний час іде зачистка нашими військами, тож Малинівка звільнена,

– зазначив він.

Голова громади також розповів про поточний стан території. Наразі ситуація у громаді критична, оскільки окупанти встановили свої блокпости та нікого не пропускають до сіл. Через це виникли проблеми із постачанням харчових продуктів, води та медикаментів, зокрема важливого інсуліну.

Володимир Шиш наголосив на необхідності організувати гуманітарний коридор, щоб мешканці, які хочуть виїхати, могли це зробити. Особливо цього потребують тяжкохворі люди.

Раніше повідомлялось, що 21 березня у селі Малинівка російські військові обстріляли цивільні автомобілі, внаслідок чого 6 людей отримали поранення, серед них – діти.

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