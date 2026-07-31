У Китаї стався масштабний зсув ґрунту: 51 людина загинула, є зниклі безвісти

Кількість загиблих внаслідок масштабного зсуву ґрунту в китайському мегаполісі Чунцін зросла до 51 людини. Ще 10 осіб досі вважаються зниклими безвісти, що робить цю трагедію найсмертоноснішою в країні за понад десять років.

Про це пише Bloomberg.

Що відомо про наслідки масштабного зсуву ґрунту у Китаї?

Зсув стався 17 липня в повіті Пеншуй. Скелі та величезні валуни обвалилися на житлові будинки, розташовані на березі річки Уцзян, поховавши під уламками десятки людей.

Ще до катастрофи місцева влада помітила ознаки можливого зсуву та евакуювала близько 1 100 мешканців. Попри це, уникнути великої кількості жертв не вдалося.

Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав посилити пошуково-рятувальні роботи та вжити додаткових заходів, щоб запобігти подібним трагедіям у майбутньому.

Рятувальну операцію ускладнює величезний обсяг завалу – приблизно 18 тисяч кубічних метрів каміння та ґрунту, що заповнив вузьку ділянку місцевості.

Яким був масштабний зсув у мегаполісі Чунцін у Китаї / Відео з акаунту @shanghaidaily у соцмережі Х

A sudden mountain collapse today struck Pengshui, Chongqing, causing multiple residential buildings below to crumble. Over 60 residents were evacuated in time, and 8 trapped individuals have been rescued so far. Rescue efforts are ongoing. pic.twitter.com/CyMHqgP2tk — Shanghai Daily (@shanghaidaily) July 17, 2026

Цей зсув став найтрагічнішим у Китаї з 2015 року, коли руйнівні зсуви сталися в провінції Шеньсі та місті Шеньчжень.

Літній сезон дощів традиційно становить підвищену небезпеку для південного заходу Китаю. Тривалі опади дестабілізують гірські схили, що може спричиняти масштабні зсуви ґрунту та раптові повені.