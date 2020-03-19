Зупинити коронавірус можна лише дисципліною: Чернівцями їздить авто з гучномовцем
Вулицями Чернівців, міста, де зафіксували перший в Україні випадок коронавірусу, їздить авто з гучномовцем. Жителям розповідають про карантин та способи запобігання зараженню.
Про систему оповіщення населення про коронавірус та карантин у Чернівцях повідомляє АСС.
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Спеціальний автомобіль з гучномовцем об’їжджає мікрорайони міста. Жителям розповідають, як дотримуватися правил карантину.
Зупинити небезпечний вірус ми можемо лише дисципліною і відповідальністю,
– йдеться в повідомленні.
Таке оповіщення у Чернівцях здійснюватимуть щоденно.
Про що говорять жителям Чернівців:
- громадський транспорт у Чернівцях не працюватиме до поліпшення епідемічної ситуації. Це – вимушений захід, щоб вберегти здоров’я та життя чернівчан;
- у зоні підвищеної небезпеки – люди віком від 60 років.
- людей просять подбати, щоб старші люди залишалися вдома і були забезпечені всім необхідним.
Жителів Чернівців інформують про коронавірус та карантин у зв’язку з ним: відео
Коронавірус у Чернівцях: основне
- 3 березня у Чернівцях зафіксували перший в Україні випадок коронавірусу. Станом на 19 березня зі 16 клінічно підтверджених випадків коронавірусу в Україні 10 – на Буковині.
- Після цього у місті ввели обмеження. Припинили навчання у школах і вишах, закрили театри та фітнес-центри. Згодом закрили найбільший у Західній Україні ринок – "Калинівський".
- 17 березня у Чернівцях померла жінка, в якої напередодні виявили коронавірус.
- Кабмін своїм рішенням 16 березня ввів у Чернівецькій і Житомирській області режим надзвичайної ситуації.
- Від 18 березня у Чернівцях не їздить громадський транспорт. А вулиці міста щодня дезінфікують.
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