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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Зупинити коронавірус можна лише дисципліною: Чернівцями їздить авто з гучномовцем

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      Чернівцями їздить авто з гучномовцем / Скриншот з відео

      Вулицями Чернівців, міста, де зафіксували перший в Україні випадок коронавірусу, їздить авто з гучномовцем. Жителям розповідають про карантин та способи запобігання зараженню.

      Про систему оповіщення населення про коронавірус та карантин у Чернівцях повідомляє АСС.

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      Спеціальний автомобіль з гучномовцем об’їжджає мікрорайони міста. Жителям розповідають, як дотримуватися правил карантину.

      Зупинити небезпечний вірус ми можемо лише дисципліною і відповідальністю,
      – йдеться в повідомленні.

      Таке оповіщення у Чернівцях здійснюватимуть щоденно.

      Про що говорять жителям Чернівців:

      • громадський транспорт у Чернівцях не працюватиме до поліпшення епідемічної ситуації. Це – вимушений захід, щоб вберегти здоров’я та життя чернівчан;
      • у зоні підвищеної небезпеки – люди віком від 60 років.
      • людей просять подбати, щоб старші люди залишалися вдома і були забезпечені всім необхідним.

      Жителів Чернівців інформують про коронавірус та карантин у зв’язку з ним: відео

      Коронавірус у Чернівцях: основне

      • 3 березня у Чернівцях зафіксували перший в Україні випадок коронавірусу. Станом на 19 березня зі 16 клінічно підтверджених випадків коронавірусу в Україні 10 – на Буковині.
      • Після цього у місті ввели обмеження. Припинили навчання у школах і вишах, закрили театри та фітнес-центри. Згодом закрили найбільший у Західній Україні ринок – "Калинівський".
      • 17 березня у Чернівцях померла жінка, в якої напередодні виявили коронавірус.
      • Кабмін своїм рішенням 16 березня ввів у Чернівецькій і Житомирській області режим надзвичайної ситуації.
      • Від 18 березня у Чернівцях не їздить громадський транспорт. А вулиці міста щодня дезінфікують.

      Симптоми коронавіру
      Які симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус в Україні: скільки людей заразилися
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Здоров'я Новини Чернівців
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