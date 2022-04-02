Зупинив ворога ціною власного життя: історія командира групи прикордонників Івана Волочія

Захисники України 7 березня зупинили ворога біля села Грушеваха, що на Харківщині. На жаль, під час запеклого бою загинув командир мобільної групи прикордонників, капітан Іван Волочій.

У Держприкордонслужбі розповіли про зламані плани окупантів на Харківщині і героїчний подвиг капітана Волочія. Герой поклав своє життя заради того, щоб виконати завдання – зупинити просування ворога вглиб України.

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Історія героя Івана Волочія

Колона рашистів 7 березня намагалась просунутись вглиб України на Харківщині, однак під час спроби переправи через канал Дінпро-Донбас отримала жорсткий опір українських сил.

Рух російських окупантів стримувала мобільна група прикордонників на чолі з капітаном Іваном Волочієм, разом з підрозділами Збройних Сил України. Наші захисники завдали масованого ураження по загарбниках з низки видів зброї.

Злагоджені і професійні дії українських відважних військових під час маневреної оборони дали гідний результат – війська рашистів зазнали нищівних втрат у живій силі та техніці, а просування противника вглиб України стало неможливим.

На жаль, під час запеклого бою командир мобільної групи прикордонників Іван Волочій отримав смертельне поранення унаслідок вибуху танкового уламково-фугасного снаряду окупантів.

Герой України Іван Волочій / Фото Державна прикордонна служба України

Указом Президента України, за особисту мужність і самовіддані дії на захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, Івана Волочія посмертно нагороджено орденом "За мужність" III ступеня. Колектив 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Івана Волочія. Вічна слава героям України!

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