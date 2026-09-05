ЄС і Україна проведуть перше засідання Альянсу дронів: вже відомі дата і місце

Перше засідання Альянсу ЄС та України у сфері безпілотників відбудеться 11 вересня у Брюсселі. Його мета – прискорити розвиток і впровадження дронів та систем боротьби з ними в країнах Євросоюзу.

Про це повідомляє Euractiv із посиланням на джерела.

Що відомо про першу зустріч Альянсу дронів?

Ідею створення такого Альянсу торік запропонувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своїй промові "Про стан Союзу"

Ініціатива стала частиною заходів ЄС у відповідь на загрозу проникнення безпілотників у повітряний простір країн-членів.

За словами представника Єврокомісії, який говорив на умовах анонімності, у зустрічі візьме участь єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

До переговорів долучаться 19 європейських виробників дронів. Серед них – ORQA, Indra Group, Fincantieri, WB Electronics/WB Group, Destinus, Delair, RSI Europe, TERMA A/S та Quantum Systems.

Україну представлятимуть компанії Skyfall Industries, Greentech Harvest, Tencore, Deviro, Vyriy Industry, ATHLON AVIA, TAF Industries, UFORCE та F-Drones.

Під час першої зустрічі учасники планують оцінити нинішній стан співпраці, визначити подальший план дій і погодити перші конкретні кроки.

Керівник апарату Кубілюса Сімонас Шатунас зазначив, що ЄС прагне перейняти досвід України, зокрема вивчити роботу її дронової екосистеми та взаємодію держави з виробниками безпілотників.

Нагадаємо, у липні ЄС та Україна домовилися про Drone Deal.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна завершує підготовку аналогічної угоди з Німеччиною. Раніше таку домовленість Київ уже підписав із Норвегією.