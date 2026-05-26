Politico пише про "неочікуваний" візит Умєрова до Берліна на тлі погроз Росії і заяв Мерца

Головний переговорник Києва Рустем Умєров прибув до Берліна з неаносованим візитом. Він зустрінеться з радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини та Британії.

Ця зустріч відбувається на тлі погроз Росії бити по Києву та заяв Мерца про "урізане" членство України в ЄС. Про це пише Politico.

Навіщо Умєров прибув до Берліна?

Речник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца відмовився коментувати зустріч, назвавши її "конфіденційною". Посольство України в Берліні також не надало коментарів.

Відомо, що Умєров у понеділок перебував у Брюсселі на переговорах із високопосадовцем Єврокомісії щодо співпраці в оборонній промисловості, а у вівторок вранці вилетів до Берліна.

Politico вказує, що переговори з Умєровим у Берліні проходять на тлі напруження між Мерцом і президентом України Володимиром Зеленським після того, як німецький канцлер запропонував Україні "асоційоване членство" в ЄС як проміжний варіант перед повноправним вступом.

Зеленський відкинув цю ідею, наголосивши, що "місце України в Європейському Союзі має бути повним, повноцінним і рівноправним".

Раніше Мерц припускав, що асоційоване членство України в ЄС могло б стати компромісним варіантом і допомогти Зеленському отримати підтримку суспільства для можливих поступок щодо окупованих Росією територій під час мирних переговорів.

Один із дипломатів ЄС, який також говорив на умовах анонімності, назвав час проведення зустрічі "показовим".

Минулого тижня багато хто в Брюсселі запитував, чому Мерц саме зараз публічно просуває ідею асоційованого членства України. Те, що сьогодні Умєров перебуває в Берліні, свідчить про очевидний зв'язок між цими подіями,

– сказав дипломат.

Також видання звернуло увагу, що візит Умєрова відбувається у критичний момент після того, як Росія пригрозила систематичними ударами по Києву та закликала дипломатів та іноземців залишити місто "якомога швидше".

Окрім того, зустріч Умєрова із представниками Британії, Франції і Німеччини проходить на тлі виходу США з мирних переговорів щодо війни в Україні.

Останнім часом у Європі також обговорюють можливість прямих переговорів із Путіним.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль раніше повідомив, що країни Німеччина, Франція та Велика Британія хочуть знову активізувати переговорний процес, причому Європа має відігравати в ньому більш важливу роль.

Що кажуть у пресслужбі Умєрова?

Як пише "Інтерфакс", речниця Умєрова Діана Давитян підтвердила перебування секретаря РНБО у Берліні.

За її словами, Умєров провів зустріч із радником канцлера Німеччини з питань України Гюнтером Зауттером.

Вони обговорювали безпекові питання, мирний процес і оборонну співпрацю між Україною та Німеччиною, зокрема проєкт Drone Deal.

Речниця також уточнила, що тема "обмеженого членства України в ЄС" на цих зустрічах не порушувалася.

Вона наголосила, що це не екстрена поїздка, а планова дипломатична робота: напередодні Умєров був у Брюсселі, а зараз – у Берліні. Крім того, цього тижня заплановані його візити до інших європейських столиць.