Американські конгресмени подарували російським депутатам шкарпетки з Трампом

Група американських конгресменів піднесла депутатам Держдуми Росії незвичний подарунок. Нам стали шкарпетки з портретом Дональда Трампа.

А віце-спікер Держдуми Борис Чернишов вручив американцям листівку. Про це пише ТАСС.

Що відомо про незвичний подарунок?

Під час зустрічі з російськими депутатами в США американські конгресмени вирішили подарувати членам Державної Думи Росії шкарпетки з зображенням президента Дональда Трампа.

Шкарпетки з Трампом / Фото ТАСС

Як повідомив депутат Держдуми Михайло Делягін, серед інших подарунків був також особистий жетон від конгресвумен Анни Пауліни Луни.

Віцеспікер Держдуми Борис Чернишов, своєю чергою, подарував американським колегам листівку, підписану учасниками космічної місії "Союз – Аполлон", що викликало у представників США захоплення.

Як зазначав Делянін, ця зустріч була важливою і підготовка проходила в закритому режимі. Зокрема, щоб повністю уникнути можливих провокацій.

Незвичний подарунок від делегації США / Фото ТАСС

Делегація Росії нещодавно відвідала США