Зустріч із Путіним можлива під час саміту G20 у США, – Зеленський

Тристороння зустріч України, США та Росії може відбутися на саміті G20 в Америці. Президент Зеленський повідомив про підготовку цієї ініціативи у Вашингтоні.

Але підтвердження цієї зустрічі ще не було ніякого. Про це президент Зеленський повідомив 17 жовтня, відповідаючи на питання журналістів.

Що відомо про можливу зустріч Путіна та Зеленського

Американська сторона активно опрацьовує формат можливого тристороннього діалогу.

Крім американського майданчика, обговорюються й інші регіони для проведення переговорів. Зокрема, офіційний Вашингтон традиційно пропонує країни Близького Сходу, серед яких розглядаються Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.

Альтернативним місцем переговорного процесу може стати одна з європейських держав. Президент зазначив, що представники Європи вже розпочинають перші контакти з цього приводу.

Нагадаємо, Зеленський наголошував, що йому легше вести діалог із Трампом, ніж із Путіним, оскільки Кремль наразі не демонструє справжнього бажання закінчити війну.

Також українські та американські переговорні команди перебувають у постійній взаємодії задля організації нових зустрічей. Найближчими днями Зеленський анонсував переговори України та США.