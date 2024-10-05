"Поклав око на Чорнобильську АЕС": чому Лукашенко почав жалітися Гроссі

Білоруський диктатор Лукашенко під час зустрічі з очільником МАГАТЕ Гроссі заговорив про Чорнобильську АЕС. Він сказав, що буцімто в Україні звучать заяви про те, що він хоче захопити цю атомну електростанцію.

Лукашенко назвав такі заяви нісенітницею, яка дуже його здивувала. Однак полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в розмові з 24 Каналом висловив думку, що самопроголошений президент Білорусі не випадково заговорив на цю тему.

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2 реактори ЧАЕС досі можна запустити

Світан не виключає, що з боку білоруського диктатора можуть бути провокації на ЧАЕС. Тому українській стороні, а також самому Гроссі варто приділити увагу цьому об'єкту та місцевості, де він розташований.

Це можна вважати ІПСО чи підготовкою до провокації. ЧАЕС практично поряд з Білоруссю, Лукашенко поклав око на Чорнобильську АЕС. Причина ця стосується ядерної зброї. Там свого часу функціонувало 4 ядерних реактори, відходи яких можна було використовувати для виробництва "ядерки",

– розповів Світан.

До слова. Білоруський диктатор Лукашенко озвучив, що умовою для застосування ним ядерної зброї буде напад на Білорусь і він впевнений, що Росія за таких обставин допоможе. Однак він розуміє, що у разі використання Білоруссю і Росією ядерної зброї, з боку Заходу буде відповідь.

Військовий експерт зауважив, що й досі роботу 2 цих реакторів, які не постраждали під час катастрофи у 1986 році та були по черзі зупинені, можна відновити. З його слів, якщо в України раптом постане питання щодо поновлення ядерного статусу, то є механізм для цього.

Один з механізмів – запустити в роботу ці декілька реакторів. І от тому Лукашенко вже починає топтатися поряд з ЧАЕС. Провокація там може бути тільки з його боку,

– вважає Світан.

До відома! Експерт з ядерних технологій Євген Малий вважає, що відновлення енергоблоків ЧАЕС є недоречним. Бо ці реактори типу РВПК, до них в Україні немає палива й обладнання не модернізувалося протягом тривалого часу. Крім того, тоді Україною буде порушено меморандум про заборону поширення ядерної зброї, адже реактори РВПК можна використовувати для напрацювання плутонію.