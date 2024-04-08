У Макрона є потужний аргумент: чи може Сі схилити Захід до перемовин з Росією

Сі Цзіньпін планує на початку травня зустрітися з Еммануелем Макроном. Чимало західних аналітиків пишуть, що китайський лідер, можливо, переконуватиме президента Франції вплину на позицію Заходу щодо перемовин між Україною та Росією.

Однак у Макрона є потужний аргумент. Детальніше про можливі наслідки зустрічі 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович.

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Що може запропонувати Сі

Позиція Китаю полягає у тому, щоб ніхто не воював й Україна та Росія сідали за стіл перемовин. Інтереси Києва та Москви у такій ситуації мало хвилюють Пекін.

Чи озвучить цю позицію Сі Цзіньпін Макрону? Думаю, так, але це може відбутися десь за закритими дверима,

– зазначив Рейтерович.

Проте тут багато залежатиме від того, чи уповноважать Макрона, зокрема інші європейські країни, говорити не тільки від імені Франції, а порушувати деякі питання від особи Європейського Союзу.

Розуміючи це, Сі Цзіньпін може запропонувати своє бачення. Проте неабияк важливо, як почнеться зустріч та яка буде тональність,

– мовив політолог.

Хоча насправді у Макрона є один потужний аргумент: ЄС – колосальний ринок, в якому надзвичайно зацікавлений Китай. До того ж нині китайська економіка перебуває у стагнації, а для експортноорієнтованого Пекіна це дуже погана ситуація.

"Можна розіграти мініатюру"

Україна готується до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії. Водночас Китай хоче бачити на цьому заході представників Росії. Політолог зауважив, що тут може скластися дуже цікава історія.

Можна було б розіграти навіть таку мініатюру. Макрон може сказати, що Україна й західні країни не проти, щоб Росія була присутня на саміті, але за умови якщо росіяни готові приїхати, вислухати українську мирну формулу та зробити все те, що там написано, дотримуючись міжнародних принципів,

– додав Рейтерович.

До речі, ці принципи принаймні на папері й публічно поділяє Китай. Чи погодиться на це Росія? Звичайно ні, але це можна було вивернути проти Кремля і показати тому ж Сі Цзіньпіню, що немає сенсу зберігати обличчя Москві, адже це абсолютно недоговороздатна країна.

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