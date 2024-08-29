Зустріч міністрів ЄС у Брюсселі: Кулеба говоритиме про постачання зброї та удари по Росії

Україна закликатиме європейських партнерів надати дозвіл завдавати ударів по військових цілях в глибині Росії, а також пришвидшити постачання обіцяної військової допомоги. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, прибувши на неформальну зустріч очільників європейських МЗС у Брюсселі.

Кулеба зазначив, що успіх Росії на полі бою залежить "від готовності партнерів ухвалювати сміливі рішення", передає 24 Канал.

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Про що говоритимуть на зустрічі міністрів ЄС у Брюсселі

Український міністр наголосив, що наразі одним із невирішених питань залишається дозвіл України завдавати ударів по легітимних військових цілях в глибині Росії.

І тут ми в основному говоримо про аеродроми, які використовуються Росією для запуску своїх стратегічних бомбардувальників і тактичних бомбардувальників для атак на українські сили й для атак на українську цивільну інфраструктуру,

– сказав Кулеба.

Міністр закордонних справ наголошує, що якщо Україна матиме достатньо ракет та їй дозволять завдавати удари по РФ, то ситуація на місцях покращиться, а критична інфраструктура буде більш захищена. Інший меседж, який висловить Кулеба своїм європейським колегам, буде про швидку передачу обіцяної зброї.

"Між оголошенням про військову допомогу і фактичним наданням військової допомоги іноді проміжок часу є надто довгим. Ви не можете займатися військовим плануванням. Ви не можете прорахувати, на що ви можете розраховувати, а на що не можете розраховувати на полі бою. Ці речі після двох з половиною років війни повинні працювати як швейцарський годинник без затримок", – сказав міністр закордонних справ України.

Також він закликав інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс. Кулеба назвав це "найдешевшим та найефективнішим способом" забезпечити Україну боєприпасами та зброєю.

Крім того, очільник МЗС України ознайомить європейських візаві щодо прогресу на шляху євроінтеграції. Зокрема, обговорять ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Також на полях неформального засідання Кулеба також обговорить з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок необхідність продовження фінансової допомоги для України.

У цих умовах, коли вирішується майбутнє Європи, не може бути предметом жодних фінансових дискусій,

— сказав Кулеба.