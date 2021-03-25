Зустріч у Ватикані: Папа Римський та прем'єр Шмигаль поговорили та обмінялись подарунками

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 25 березня зустрівся з Папою Франциском. Главу уряду України приймали в Апостольському палаці у Ватикані.

Після зустрічі з Франциском Шмигаль провів перемовини з держсекретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном. Його супроводжував секретар у справах відносин з державами єпископ Пол Річард Ґаллаґер.

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Глава уряду та Папа обговорили теми пандемії та війни на Донбасі

І Шмигаль, і Франциск поговорили про відносини між Святим Престолом та Україною, а також зупинились на житті і дільності католицької церкви в нашій державі.

Частину розмови Папа Римський та український прем'єр присвятили найбільш актуальним та болючим темам. Зокрема, Франциск зупинився на темі конфлікту на Донбасі, а також кризі медичної системи через COVID-19. Папа Римський висловив сподівання, що порушення режиму вогню на Сході України поступляться місцем мирному вирішенню протистояння.

Розмова тривала близько пів години

Зазначимо, що всього Шмигаль та Франциск проговорили близько пів години. На завершення розмови вони обмінялись подарунками.

Святійший Отець подарував главі уряду бронзову композицію "Наповнімо руки іншими руками" та спеціальні видання своїх енциклік та інших документів. Своєю чергою, прем'єр Шмигаль подарував Папі факсимільне видання "Віденського Октоїха" та репродукцію скульптури "Гірка пам'ять дитинства", встановленої в Національному музеї Голодомору-геноциду в Києві.

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