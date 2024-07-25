Путін зустрівся з Асадом: про що говорили диктатори

Очільник Росії Владімір Путін провів зустріч зі своїм колегою із Сирії Башаром Асадом. Вони зустрілися в Москві.

В російських ЗМІ висвітлили інформацію, про що говорили Путін і Асад, інформує 24 Канал.

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Зустріч Путіна і Асада

Про те, що Путін зустрівся з президентом Сирії Асадом у Москві, російські медіа почали писати зранку 25 липня.

Однак сама зустріч між політиками відбулася напередодні ввечері, а саме 24 липня.

В російських ЗМІ оприлюднили кадри із зустрічі політиків. Власне, під час їхньої дискусії Путін сказав, що "ситуація на Близькому Сході має тенденцію до загострення, зокрема у Сирії".

Путін зазначив, що стосується їхніх торгово-економічних відносин, то "питань тут дуже багато, є перспективні напрямки". Також він висловив радість від зустрічі з Асадом.

Башар Асад своєю чергою також зазначив, що радий бачити Путіна. За його словами, його візит співпадає з ювілеєм становлення дипломатичних відносин між їхніми країнами.

В ході минулих десятиліть наші країни пройшли дуже складні випробування. Ці десятиліття стали свідками складних трансформаційних процесів всередині наших країн. Однак за весь цей час відносини між нашими країнами зберігали свій рівень довіри і це показник зрілості наших народів,

– заявив Асад.

За його словами, "враховуючи ті події, які відбуваються у світі і в цілому євразійському регіоні", їхня зустріч є важливою для обговорення всіх деталей розвитку цих подій, для обговорення можливих перспектив і сценаріїв.

Зустріч Путіна і Асада: дивіться відео

Відомо, що Путін і Асад не підписували жодних документів за підсумками переговорів у Кремлі. Про це з посиланням на заяву Пєскова, пишуть російські телеграм-канали.

Додамо, що востаннє Путін і Асад говорили 23 березня після теракту в "Крокус сіті холі". Тоді їхнє спілкування відбувалося в телефонному режимі. Тоді Асад засудив цю атаку, наголосивши, що сирійські громадяни поділяють біль і скорботу російського народу. Зокрема, в російських ЗМІ пишуть, що тоді лідери домовилися про "активізацію контактів як у сфері антитерору, так і за всіма іншими напрямками".

А ось остання особиста зустріч президентів Росії та Сирії відбулася 15 березня минулого року також у Кремлі.